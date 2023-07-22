Суд продлил арест экс-министра Нахчыванской АР

В Сабаильском районном суде города Баку рассмотрено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего министра финансов Нахчыванской Автономной Республики Алиева Рафаэля Рза оглу по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности.

Как сообщает Day.Az, ходатайство было удовлетворено, и мера пресечения в виде ареста в отношении Рафаэля Алиева была продлена еще на 3 месяца.

Отметим, Рафаэль Алиев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении 144 млн. манатов государственных средств.