https://news.day.az/society/1583156.html Суд продлил арест экс-министра Нахчыванской АР
Суд продлил арест экс-министра Нахчыванской АР
В Сабаильском районном суде города Баку рассмотрено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего министра финансов Нахчыванской Автономной Республики Алиева Рафаэля Рза оглу по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности.
Как сообщает Day.Az, ходатайство было удовлетворено, и мера пресечения в виде ареста в отношении Рафаэля Алиева была продлена еще на 3 месяца.
Отметим, Рафаэль Алиев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении 144 млн. манатов государственных средств.
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