Нужно передавать больше новостей из стран тюркского мира.

Как передает Day.Az, об этом в субботу Trend сказал глава Департамента зарубежных новостей NTV Ахмет Ешитепе.

"Когда я приехал в Шушу, то по дороге увидел два разных пейзажа. С одной стороны, это провокации, вандализм, совершенные армянами, а с другой - город Шуша, который был заново восстановлен Азербайджаном и развивается. Минувшим днем Президент Ильхам Алиев во время встречи с участниками форума направил месседж миру о том, что эти земли принадлежат Азербайджану, что Азербайджан - хозяин этих земель и они будут отстроены заново", - подчеркнул он.

Говоря о развитии сотрудничества азербайджанских и турецких СМИ, А.Ешитепе отметил, что на турецкие медиа ложится основная ответственность.

"В Турции очень большой интерес к азербайджанской культуре, музыке, актуальным темам. Турецкие СМИ должны быть немного открыты в этом вопросе, мы должны предоставлять больше новостей из стран тюркского мира. Конечно, место отводится важным событиям. Однако следует говорить о более актуальных темах. Потому что они также привлекают внимание турецкого общества", - добавил он.

Отметим, что 21 июля стартовал Шушинский глобальный медиа-форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Форум проходит по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана.

В мероприятии принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

Кроме того, среди участников - 60 руководителей и представителей местных СМИ.

В рамках форума намечается обсуждение актуальных на глобальном уровне вопросов в области медиа и информационно-коммуникационной сферы. Известные и авторитетные мировые медиа-руководители, эксперты обсудят новые инструменты журналистики и коммуникации в эпоху цифровых технологий, цифровую трансформацию, управление медиа в современной информационной среде и создание устойчивых бизнес-моделей медиа, тенденции потребления в новых медиа и медиаграмотность, методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, безопасность журналистов и другие вопросы.

В рамках форума также будет выдвинута инициатива Медиа-платформы Движения неприсоединения.

Отметим, что город Шуша, где до сих пор проводились многочисленные международные мероприятия, впервые в истории независимого Азербайджана собирает на одной площадке руководителей ведущих мировых СМИ, журналистских организаций, влиятельных экспертов в сфере ИКТ, известных журналистов.

Форум продлится до 23 июля.