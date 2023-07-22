В Азербайджане ожидается 40-градусная жара

Обнародован прогноз погоды на 23 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 32-37° тепла. Атмосферное давление упадет ниже нормы, с 759 мм ртутного столба до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 35-45%.

В большинстве районов Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит 21-26° тепла, днем - 35-40° тепла, в горах ночью - 11-16° тепла, днем - 19-24 ° тепла.