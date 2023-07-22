МВД обратилось к гражданам в связи с днем «Ашура»

Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и проведением церемоний в день Ашуры.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, в обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Как известно, согласно закону Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания", все религиозные церемонии должны проводиться только в мечетях, святилищах и на принадлежащих им территориях. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности участников церемонии.

В связи с этим, в месяц Мухаррам, который начался 19 июля текущего года, в том числе в день Ашуры, который приходится на 28 июля, просим вас поддержать работу полиции по обеспечению комфортного посещения мечетей и свободного, беспрепятственного выполнения религиозных обрядов".