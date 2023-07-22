Пожар в многоэтажке в Баку

На горячую телефонную линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом здании на проспекте Азадлыг в Насиминском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар произошел на балконе четырехкомнатной квартиры, расположенной на 10 этаже шестнадцатиэтажного жилого здания.

Благодаря оперативному применению пожарными техники специального назначения пожар был потушен в короткие сроки.

Остальная часть квартиры была защищена от огня.

В результате происшествия никто не пострадал.