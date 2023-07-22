В Загатале столкнулись два легковых автомобиля, один из водителей получил травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около 11:00 у въезда на мост через реку Тала на территории города Загатала.

Сообщается, что столкнулись два легковых автомобиля марок "ВАЗ 2106" и "Opel".

Водитель автомобиля "ВАЗ 2106" житель села Юхары Тала Ахмед Мамед оглу Ахмедов (1995 г.р.) был госпитализирован в Загатальскую центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Ведется расследование.