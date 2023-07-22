В рамках Шушинского Глобального медиафорума состоялась презентация совместного проекта АМИ Trend и информационного агентства DHA

В рамках Шушинского Глобального медиафорума состоялась презентация портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого информационного агентства Demirören (DHA).

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии презентации приняли участие сотрудники АМИ Trend и DHA, официальные лица, представители зарубежных и местных медиа.

Открывая церемонию, заместитель директора АМИ Trend Сахиль Керимли отметил постоянно расширяющееся международное сотрудничество агентства, создаваемые многочисленные зарубежные проекты.

Далее Сахиль Керимли дал слово заведующему сектором коммуникационной политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Джавиду Мусаеву, Генеральному директору DHA Джелалу Коркуту и Председателю Совета печати Азербайджана Рашаду Меджиду.

В частности, одним из преимуществ проекта является то, что впервые на популярном турецком медиапортале появится азербайджанская новостная лента.

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