Смертельная поножовщина в Абшеронском районе

В прокуратуру Абшеронского района поступила информации о том, что в пос. Мехкалон от колото-резаных ран скончался Аббасов Сардар Сархан оглу, 2005 г.р.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Абшеронского района, в ходе расследования были установлены основательные подозрения в умышленном убийстве Сардара Аббасова во время спора, возникшего с Мирзоевым Фаридом Нафиз оглу, 2005 г.р.

По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

Фарид Мирзоев задержан в качестве подозреваемого лица. Предварительное следствие продолжается.