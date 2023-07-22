https://news.day.az/society/1583346.html Смертельная поножовщина в Абшеронском районе
Смертельная поножовщина в Абшеронском районе
В прокуратуру Абшеронского района поступила информации о том, что в пос. Мехкалон от колото-резаных ран скончался Аббасов Сардар Сархан оглу, 2005 г.р.
Как сообщили Day.Az в прокуратуре Абшеронского района, в ходе расследования были установлены основательные подозрения в умышленном убийстве Сардара Аббасова во время спора, возникшего с Мирзоевым Фаридом Нафиз оглу, 2005 г.р.
По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.
Фарид Мирзоев задержан в качестве подозреваемого лица. Предварительное следствие продолжается.
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