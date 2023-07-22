Тяжелое ДТП в Баку

В Сураханском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, что инцидент был зарегистрирован на Зыгском шоссе.

Так, Герайов Джейхун Замиг оглу, 2003 года рождения потерял управление над транспортным средством. Вышедшая из-под контроля машина врезалась в столб.

В результате инцидента Гераев и его брат (имя и фамилия уточняются) погибли.

Двое пассажиров были госпитализированы с тяжелыми травмами.