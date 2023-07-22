https://news.day.az/society/1583360.html Имена всех участников ДТП в Баку, погибших и получивших травмы
Имена всех участников ДТП в Баку, погибших и получивших травмы
Стали известны имена всех участников ДТП в Баку, погибших и получивших травмы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, второй погибший - Герайов Джошгун Замиг оглу.
Раненые пассажиры - Джафаров Вусал Нияз оглу, 2008 года рождения и его сверстник Керемли Кянан Эмин оглу были помещены в отделение интенсивной терапии Медицинского центра Сабунчи.
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