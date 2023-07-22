Новый совместный портал АМИ Trend и DHA предоставит информацию из всего тюркского мира.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Генеральный директор DHA Джелал Коркут в церемонии презентации портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого информационного агентства Demirören (DHA).

Джелал Коркут, отметив значимость братского Азербайджана для Турции, сказал, что две страны продолжают сотрудничество в сфере СМИ, а также во многих других областях.

"В прошлом году мы подписали протокол о подготовке совместных проектов с АМИ Trend, самым влиятельным агентством Азербайджана. www.dhapress.com будет нашей витриной. Здесь вы сможете получать важные новости не только из Турции и Азербайджана, но и со всего мира. Наш сайт не будет включать новости только из двух стран. Вы сможете получать информацию из любой области, от новостей бизнеса, культуры и искусства до новостей здравоохранения, образования и спорта", - сказал он.

Коркут также подчеркнул, что www.dhapress.com, доступ к которому возможен из любой точки мира, является платформой, которая доносит до мира голос всех тюркских республик, а не только Турции и Азербайджана.

"В связи с этим мы продолжаем нашу деятельность по налаживанию сотрудничества с другими тюркскими республиками. Я приглашаю всех посетить www.dhapress.com для получения точной и качественной информации самым быстрым способом в мире цифровых медиа", - сказал он.

Отметим, что в частности, одним из преимуществ проекта является то, что впервые на популярном турецком медиапортале появится азербайджанская новостная лента.