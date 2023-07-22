Для участников Шушинского глобального медиафорума организован гала-концерт
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Для участников Шушинского глобального медиафорума был организован гала-концерт и банкет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, художественная часть вечера началась с выступления группы ритма "Натиг".

Позже была представлена ​музыкальная программа и спектакли.