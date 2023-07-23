https://news.day.az/society/1583400.html Пожар в многоэтажке в Баку, есть погибший
Пожар в многоэтажке в Баку, есть погибший
На седьмом этаже многоэтажного жилого здания в Ясамальском районе города Баку произошел пожар в двухкомнатной квартире.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, при осмотре места пожара было обнаружено тело одного человека и передано по назначению.
Во время пожара пожарные эвакуировали 25 жителей здания в безопасное место.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
В связи с пожаром проводится расследование.
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