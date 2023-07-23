На седьмом этаже многоэтажного жилого здания в Ясамальском районе города Баку произошел пожар в двухкомнатной квартире.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, при осмотре места пожара было обнаружено тело одного человека и передано по назначению.

Во время пожара пожарные эвакуировали 25 жителей здания в безопасное место.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

В связи с пожаром проводится расследование.