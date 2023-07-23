В море в Астаре утонул подросток

Во время купания в море в селе Шахагаджы Астаринского района (примерно в 8 км от ближайшего пункта спасения на водах, неконтролируемая территория) утонул житель села Расул Расим оглу Гасанов (2006 г.р.).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, к поискам тела подростка были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Сегодня в 07:14 тело Р.Гасанова было обнаружено и передано по назначению.