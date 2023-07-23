В МЧС рассказали о проделанной за сутки работе

За минувшие сутки произошло 69 пожаров, были спасены 22 человека.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на основе поступивших звонков на горячую линию "112" соответствующими структурами министерства за прошедшие сутки были проведены аварийно-спасательные операции по 69 пожарам, 19 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии и 1 ДТП. В результате принятых срочных и неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

За прошедшие сутки подразделениями МЧС были спасены 22 человека, при пожаре 25 жильцов многоэтажного дома были эвакуированы. Кроме того, в ходе спасательных операций были обнаружены и переданы по назначению тела 3 человек.