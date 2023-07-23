Завтра в Баку будет ветрено

Обнародован прогноз погоды на 24 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем - 27-32° тепла.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем в северных и западных районах ожидаются переменные дожди, грозы. Местами осадки будут интенсивными, возможен град. Ночью и утром в некоторых районах туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 12-17° тепла, днем - 17-22° тепла.