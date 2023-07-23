В рамках Шушинского глобального медиафорума прошла последняя панельная сессия

В рамках Шушинского глобального медиафорума на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции" прошла последняя панельная сессия - "Безопасность журналистов".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе сессии участники обсудили совершенствование механизмов коммуникации в кризисных ситуациях, угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются журналисты в зонах конфликтов.

В своем выступлении на панельной сессии вице-президент Корейской ассоциации политических наук, профессор Ги Ун Чжон отметил, что журналисты становятся целью растущего насилия.

"Безопасность журналистов - это вопрос, который невозможно решить в индивидуальном порядке. Защита журналистов - это вопрос не конкретной страны, а общий вопрос. Существует определенное предубеждение против журналистов. Антимедийная риторика должна быть предотвращена законом", - сказал он.

Генеральный директор Национального информационного агентства Румынии "AGEPRES" Клаудия-Виктория Николае отметила, что в прошлом были неприятные инциденты в отношении женщин-журналистов.

"Журналисты-экспериментаторы чем-то похожи на врачей. Если журналист эмоционален при выполнении своей работы, его работа не будет объективной," - сказала она.

Отметим, что 21 июля стартовал Шушинский глобальный медиа-форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Форум проходит по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана.

В мероприятии принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

Кроме того, среди участников - 60 руководителей и представителей местных СМИ.

Форум продлится до 23 июля.