Состоялись вступительные экзамены в вузы по IV группе специальностей

Завершился вступительный экзамен в высшие учебные заведения по IV группе специальностей. Сегодня также состоится экзамен по информатике для абитуриентов, выбравших подгруппы RK и Rİ в I группе специальностей.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены были организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Джалилабаде, Лянкяране и Хачмазе, в них было предусмотрено участие 12 617 абитуриентов.

Сегодня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

В связи с тем, что проверка письменных заданий открытого типа, предложенных абитуриентам, занимает много времени, результаты экзамена предусмотрено объявить в течение ближайших 2 недель.