Объявлены правильные ответы вступительных экзаменов IV группы специальностей

В Азербайджане обнародованы правильные ответы на задания прошедших сегодня вступительных экзаменов в вузы IV группы специальностей (в том числе по предмету информатика для выбравших подгруппы RK и RI в I группе специальностей).

Как передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, результаты экзамена будут объявлены в ближайшие две недели.

IV группа специальностей (азербайджанский сектор);

IV группа специальностей (русский сектор);

I группа специальностей, информатика для выбравших подгруппы RK и Rİ (азербайджанский сектор);

I группа специальностей, информатика для выбравших подгруппы RK и Rİ (русский сектор).