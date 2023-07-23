https://news.day.az/society/1583481.html Объявлены правильные ответы вступительных экзаменов IV группы специальностей
Объявлены правильные ответы вступительных экзаменов IV группы специальностей
В Азербайджане обнародованы правильные ответы на задания прошедших сегодня вступительных экзаменов в вузы IV группы специальностей (в том числе по предмету информатика для выбравших подгруппы RK и RI в I группе специальностей).
Как передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, результаты экзамена будут объявлены в ближайшие две недели.
IV группа специальностей (азербайджанский сектор);
IV группа специальностей (русский сектор);
I группа специальностей, информатика для выбравших подгруппы RK и Rİ (азербайджанский сектор);
I группа специальностей, информатика для выбравших подгруппы RK и Rİ (русский сектор).
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