ДТП на трассе Губа-Хачмаз, есть погибший и пострадавшие

В Губе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на участке дороги Губа-Хачмаз, проходящем через село Зардаби. В результате столкновения автомобилей "ВАЗ" и "Mercedes" один человек погиб, есть пострадавшие.

Расследование продолжается.