https://news.day.az/society/1583483.html ДТП на трассе Губа-Хачмаз, есть погибший и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
ДТП на трассе Губа-Хачмаз, есть погибший и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
В Губе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на участке дороги Губа-Хачмаз, проходящем через село Зардаби. В результате столкновения автомобилей "ВАЗ" и "Mercedes" один человек погиб, есть пострадавшие.
Расследование продолжается.
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