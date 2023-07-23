Традиционные медиа должны иметь стратегию адаптации к цифровому миру, и необходимо направлять финансовые ресурсы в онлайн-медиа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в воскресенье исполнительный директор газеты The Korea Times Чо Джэ Хён в кулуарах Шушинского Глобального медиафорума.

Он отметил, что медиаиндустрия претерпела множество изменений.

"Я также представляю здесь традиционные медиа. Сегодня молодежь не читает газеты, поэтому мы должны сначала адаптироваться к цифровым платформам, у нас должна быть стратегия. Я думаю, что онлайн-медиа также сталкиваются с финансовыми трудностями. Нет четкого решения проблемы "выживания" традиционных-медиа, особенно газет, в современную эпоху. Но с учетом реалий мы можем сократить вложения в печатные-медиа и направить эти средства в онлайн-медиа. В противном случае традиционные медиа, особенно печатные, в будущем могут исчезнуть", - сказал он.

Отметим, что с 21 по 23 июля прошел Шушинский глобальный медиа-форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Форум проходил по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана.

В мероприятии принимали участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

Кроме того, среди участников были 60 руководителей и представителей местных СМИ.