МВД о задержании Губада Ибадоглу

Председатель Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губад Ибадоглу вместе со своим адвокатом Зибейдой Садыговой были приглашены в Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел.

Об этом сообщил в воскресенье Day.Az сотрудник пресс-службы МВД Анар Гафаров.

Было отмечено, что ведется расследование, будет предоставлена дополнительная информация.