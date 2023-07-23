https://news.day.az/society/1583521.html МВД о задержании Губада Ибадоглу
МВД о задержании Губада Ибадоглу
Председатель Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губад Ибадоглу вместе со своим адвокатом Зибейдой Садыговой были приглашены в Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел.
Об этом сообщил в воскресенье Day.Az сотрудник пресс-службы МВД Анар Гафаров.
Было отмечено, что ведется расследование, будет предоставлена дополнительная информация.
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