Тяжелое ДТП в Шамкире

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Сабиркенд района автомобиль сошел с дороги и перевернулся. 4 жителя села Ирмашлы Шамкирского района, находившиеся в автомобиле в момент аварии - Кямран Аббасов (2004 г.р.), Имран Гасымов (2003 г.р.), Эльмир Гасанов (2005 г.р.) и Иса Амирханов (2001 г.р.) - получили травмы и были госпитализированы.

Сообщается, что их состояние удовлетворительное.

По факту проводится расследование.