https://news.day.az/society/1583537.html CNN Türk распространил видеоролик о совместном проекте АМИ Trend и информационного агентства DHA - ВИДЕО
CNN Türk распространил видеоролик о совместном проекте АМИ Trend и информационного агентства DHA - ВИДЕО
Новостной телеканал CNN Turk распространил видеоролик о совместном проекте АМИ Trend и информационного агентства DHA - www.dhapress.com.
Как сообщает Day.Az, в сюжете была дана обширная информация о проекте.
Напомним, 22 июля в рамках Шушинского Глобального медиафорума состоялась презентация портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого информационного агентства Demirören (DHA).
Одним из преимуществ проекта является то, что впервые на популярном турецком медиапортале появится азербайджанская новостная лента.
Day.Az представляет данный видеоролик:
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