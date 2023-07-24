https://news.day.az/society/1583541.html Три человека утонули в море в Сиязани
Три человека утонули в море в Сиязани
В Сиязани возле села Зарат в море утонули несколько человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Согласно сообщению, на горячую линию министерства "112" поступила информация о том, что в море близ села Зарат Сиязанского района (примерно в 30 км от ближайшего пункта спасения в ближайших водах, неконтролируемая территория) утонули 3 человека.
В связи с информацией к поискам были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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