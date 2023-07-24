https://news.day.az/society/1583555.html В Баку BMW насмерть сбил женщину - ФОТО
В Баку BMW насмерть сбил женщину - ФОТО
В Хатаинском районе Баку погибла женщина в результате дорожно-транспортного происшествия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это произошло на проспекте 8 ноября.
Так, переходившую дорогу под надземным пешеходным переходом женщину 30-35 лет сбил легковой автомобиль марки "BMW" с государственным номерным знаком 10-UT-528, которым управлял Байрамов Анар Фахияр оглу.
Женщина скончалась на месте от полученных травм.
По данному факту в Хатаинском районном управлении полиции проводится расследование.
Водитель привлечен к ответственности.
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