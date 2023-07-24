В Баку BMW насмерть сбил женщину

В Хатаинском районе Баку погибла женщина в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это произошло на проспекте 8 ноября.

Так, переходившую дорогу под надземным пешеходным переходом женщину 30-35 лет сбил легковой автомобиль марки "BMW" с государственным номерным знаком 10-UT-528, которым управлял Байрамов Анар Фахияр оглу.

Женщина скончалась на месте от полученных травм.

По данному факту в Хатаинском районном управлении полиции проводится расследование.

Водитель привлечен к ответственности.