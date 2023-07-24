На некоторых улицах Баку затруднено движение

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная и основная дороги, в направлении центра;

2. Трасса Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

4. Пересечение проспекта Зии Буниятова и улицы Ахмеда Раджабли, в направлении станции метро "20 января".