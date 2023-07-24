https://news.day.az/society/1583558.html На некоторых улицах Баку затруднено движение - СПИСОК
На некоторых улицах Баку затруднено движение - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная и основная дороги, в направлении центра;
2. Трасса Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
3. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
4. Пересечение проспекта Зии Буниятова и улицы Ахмеда Раджабли, в направлении станции метро "20 января".
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