В Азербайджане завершается этап выбора вакансий по приему на работу учителей

В Азербайджане завтра завершается этап выбора вакансий по приему на работу учителей.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Центре человеческих ресурсов Института образования Азербайджана, сначала возможность выбора вакантного места была предоставлена членам семей шехидов, соответствующим минимальным требованиям по приему на работу педагогов.

Кандидаты могут выбрать вакантные места до 11:00 25 июля.

Напомним, что в тестовом этапе конкурса по приему на работу учителей, который проходил с 11 по 15 июля, приняли участие 47 586 кандидатов.

В текущем году планируется принять на работу 10 тысяч учителей. Каждый учитель может выбрать максимум восемь мест.

Целью организации конкурса по приему на работу учителей является отбор грамотных и способных педагогов.

За последние два года через экзамен по приему на работу учителей на бессрочной основе было принято 7 724 человека, а на срочной основе -11 854 человека.