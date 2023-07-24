В Баку столкнулись два автобуса

Сегодня в 09:25 на участке Ходжасанского шоссе, проходящего через Бинагадинский район Баку, столкнулись два автобуса.

Как сообщили Day.Az в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД, автобус марки "İsuzu" въехал в автобус той же марки, который остановился, чтобы взять пассажира.

В результате пострадали 4 человека. По факту проводится расследование.