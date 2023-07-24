https://news.day.az/society/1583631.html В Баку столкнулись два автобуса - есть пострадавшие
В Баку столкнулись два автобуса - есть пострадавшие
Сегодня в 09:25 на участке Ходжасанского шоссе, проходящего через Бинагадинский район Баку, столкнулись два автобуса.
Как сообщили Day.Az в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД, автобус марки "İsuzu" въехал в автобус той же марки, который остановился, чтобы взять пассажира.
В результате пострадали 4 человека. По факту проводится расследование.
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