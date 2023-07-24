Взрыв на заводе Миноборонпрома Азербайджана

На заводе Министерства оборонной промышленности в городе Ширван взорвался боеприпас.

Как сообщает миль-муганское бюро Day.Az, инцидент произошел около 11:30.

В результате разрыва боеприпаса на сборочном предприятии один рабочий погиб, другой госпитализирован с различными травмами в Ширванскую центральную больницу.

Факт расследуется.

Дополнительная информация будет предоставлена.

Сообщается, что пострадавшей является житель Ширвана Шекерова Сабина Эльяс гызы, 1970 г.р.