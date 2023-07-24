https://news.day.az/society/1583663.html Взрыв на заводе Миноборонпрома Азербайджана - есть пострадавший
Взрыв на заводе Миноборонпрома Азербайджана - есть пострадавший
На заводе Министерства оборонной промышленности в городе Ширван взорвался боеприпас.
Как сообщает миль-муганское бюро Day.Az, инцидент произошел около 11:30.
В результате разрыва боеприпаса на сборочном предприятии один рабочий погиб, другой госпитализирован с различными травмами в Ширванскую центральную больницу.
Факт расследуется.
Дополнительная информация будет предоставлена.
Сообщается, что пострадавшей является житель Ширвана Шекерова Сабина Эльяс гызы, 1970 г.р.
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