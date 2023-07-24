CinemaPlus показывает фильмы под открытым небо в Шамахы

На лоне природы на территории ресторана Abqora в городе Шамахы функционирует Open Air Cinema.

Каждую пятницу, субботу и воскресенье, а также в праздничные дни, гости CinemaPlus могут смотреть новые фильмы под открытым небом.

Информацию о фильмах и сеансах можно найти на сайте и в социальных сетях сети кинотеатров CinemaPlus.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону (+994 55) 756 66 55.

CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

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https://www.instagram.com/reel/CtOBN-FRjfT/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/Cu6yIayqpFq/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==