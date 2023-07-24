Бакинский филиал Московского государственного университета объявляет прием на должность заведующего учебно-методическим отделом
Бакинский филиал Московского государственного университета (МГУ) имени М.В.Ломоносова объявляет прием на должность заведующего учебно-методическим отделом.
Об этом Day.Az сообщили в Бакинском филиале МГУ.
Обязанности и условия:
• Организация учебно-методической работы на факультетах и кафедрах высшего учебного заведения;
• Координация всех работ по созданию и совершенствованию учебных планов и программ высшего учебного заведения;
• Определение основ принципов распределения учебной нагрузки в рамках соответствующего законодательства;
• Контроль за распределением курсовых нагрузок по кафедрам и их правильным выполнением;
• Участие в решении всех вопросов, связанных с учебно-методической работой, и внесение эффективных предложений;
• Организация учебных работ на факультетах и кафедрах высшего учебного заведения, отдача поручений факультетам по учебной нагрузке и контроль за подготовкой на их основе рабочих учебных планов;
• Организация процесса определения профессорско-преподавательского состава и вспомогательного штата на кафедрах (лаборантов и заведующих кафедрами);
• Обеспечение подготовки и отправки по назначению всех статистических данных, касающихся образования;
• Координация и руководство деятельностью сотрудников учебно-методического отдела;
• Организация надлежащего уровня проведения занятий согласно учебному плану студентов;
• Контроль за проведением курсов, экзаменов и зачетов студентов, списанием академической задолженности, организацией и проведением консультационных часов;
• Контроль за студенческой посещаемостью, участие в решении всех вопросов, связанных с образованием, воспитанием и наукой;
• График работы: 6 дней;
• Время работы: будние - 09:00-17:00; суббота - 09:00-15:00
• Обеспечивается транспортным сервисом;
• Высокая зарплата;
• Территория: поселок Ходжасен.
Требования к кандидату:
• Образование: высшее, ученая степень и ученое звание;
• Опыт: не менее 5 лет научно-педагогического опыта;
• Возраст: 35-55 лет;
• Программы: MS Office (навыки самостоятельной работы);
• Знание языков: должен в совершенстве знать правила грамматики азербайджанского и русского языков;
• Знание основ учебного процесса;
• Знание нормативных документов и положений по учебной и учебно-методической работе;
• Знание соответствующих законов, решений, приказов, поручений и распоряжений;
• Знание структуры, содержания и правил применения учебных планов и программ.
Заинтересовавшиеся специалисты могут до 15 августа 2023 года направить свои CV на адрес [email protected] с указанием названия вакансии в теме письма.
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