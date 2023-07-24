TƏBİB о состоянии пострадавшей в результате взрыва на заводе в Ширване

В результате взрыва боеприпаса на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики в Ширване погиб один человек, еще один получил ожоги.

Как сообщили в понедельник в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос Day.Az, в связи с произошедшим взрывом в Ширванскую центральную городскую больницу была госпитализирована женщина (1978 года рождения). Ей был поставлен диагноз открытая рана на обеих руках и оказаны необходимые медицинские услуги. В настоящее время ее лечение продолжается в отделении неотложной медицинской помощи. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Отметим, что сегодня около 12 часов в ООО "Ширванский Аразский завод" Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики произошел взрыв при сжатии промежуточного редуктора взрывчатого вещества, в результате чего один человек погиб и один получил ранение руки. В настоящее время проводится расследование.