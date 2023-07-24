Офис медиаплатформы Turkic.World открылся в Баку

В Баку состоялась церемония открытия офиса медиа-платформы Turkic.World, являющейся совместным проектом АМИ Trend и турецкой медиагруппы Albayrak, передает Day.Az.

В церемонии открытии офиса приняли участие заведующий сектором коммуникационной политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Джавид Мусаев, руководитель сектора информационного обеспечения Первого вице-президента Азербайджанской Республики Фархад Амирбеков, директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов, заместитель директора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу, заместитель директора АМИ Trend Сахиль Керимли, руководитель турецкой Albayrak Media Group Омар Караджа, представитель Albayrak Media Group Самир Бабаоглу, член правления Albayrak Media Group Месут Албайрак, посол Казахстана в Азербайджане Алим Байел, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи и другие гости.

Выступая на мероприятии со вступительной речью, заместитель директора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу отметил, что медиахолдинг Albayrak и информационное агентство Trend договорились о создании совместной медиа-платформы в 2021 году.

"Эта платформа работает в Азербайджане уже два года. Для нас большая гордость, что другие тюркоязычные братские страны присоединились к этой платформе и что ее центр находится именно в Баку. На этой платформе представлены государственные новостные агентства Казахстана, Кыргызстана, а также турецкая Albayrak Media Group", - сказал он.

Руководитель Albayrak Media Group Омар Караджа в своем выступлении отметил, что открытие совместной медиа-платформы является началом дальнейшего развития отношений между тюркскими государствами.

"На глобальном медиафоруме в Шуше мы обсудили ряд вопросов с представителями медиа из 50 разных стран. Мы очень благодарны Азербайджану, который решил провести такой форум и принял его. Два года назад вместе с информационным агентством Trend мы стали важными партнерами проекта Turkic.World. На протяжении многих лет наш совместный проект рос и развивался. В настоящее время мы открываем офис в Баку, надеемся, что в ближайшие годы мы будем развивать наши отношения с тюркскими государствами во всех сферах, открывая более крупные офисы в разных местах. Я надеюсь, что открытие этого офиса станет началом будущего развития", - сказал Караджа.

Заведующий сектором коммуникационной политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Джавид Мусаев в своем выступлении подчеркнул, что двумя днями ранее в культурной столице Азербайджана Шуше был проведен глобальный медиафорум.

"Одним из знаменательных событий этого медиафорума стало то, что Президент Ильхам Алиев принял в нем участие и около трех часов отвечал на все вопросы представителей иностранных медиа. Именно такое значение придается медиа и журналистике на государственном уровне в Азербайджане. Совместный проект, основанный информационным агентством Trend и Albayrak Media Group, является ярким примером сотрудничества Азербайджана и Турции", - сказал Мусаев.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байел также заявил, что эта платформа внесет свой вклад в доведение до общественности того, что происходит в тюркских государствах.

"В то же время эта совместная платформа будет способствовать развитию отношений между государствами тюркского мира. Albayrak Media Group является одним из влиятельных медиаагентств Турции. Желаю удачи созданной платформе", - отметил посол.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи сказал, что сегодня мы являемся свидетелями прекрасного примера сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области медиа.

"Сегодня мы видим результат шагов, предпринимаемых Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для укрепления Организации тюркских государств во всех сферах. Верю, что мы увидели важность тюркских медиа в вопросе донесения реалий миру, особенно после Второй Карабахской войны. Я верю, что этот офис будет иметь важное значение с точки зрения верного оповещения мира о сотрудничестве между тюркскими государствами и событиях, происходящих в этой географии", - заявил Багчи.

Отметим, что медиа-платформа "Тюркский мир" (Turkic.World) начала свою деятельность в 2021 году в результате сотрудничества АМИ Trend и турецкой медиагруппы Albayrak при поддержке помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. Медиаплатформа "Тюркский мир" (Turkic.World) была представлена на медиафоруме Тюркского совета в Стамбуле в 2021 году, а также стала официальным медиапартнером 25-го Международного бизнес-форума (International Business Forum, IBF), организованного Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD). В то же время Turkic.World являлся официальным медиапартнером фестиваля аэрокосмической техники и технологий Teknofest 2022. Наряду с этим медиапроект Turkic.World также подписал меморандум о партнерстве со Стамбульским торговым университетом, Азербайджанским институтом теологии и Фондом защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH).