Мадат Гулиев срочно выехал в город Ширван

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев, принимавший участие в международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023 в Турции, в связи со взрывом в ООО "Ширванский Аразский завод", принадлежащем министерству, вернулся в Баку и срочно выехал в город Ширван.

Как сообщает Day.Az, Мадат Гулиев и уполномоченные сотрудники министерства, прокурор города Ширван Кямал Талыбов и глава исполнительной власти Ильгар Аббасов посетили место происшествия, где их подробно информировали о случившемся.

Мадат Гулиев и другие официальные лица навестили пострадавшую в результате инцидента Сабину Шакарову в больнице, врачи информировали министра о состоянии пациента.

Затем Мадат Гулиев встретился с семьей и родными Мехмана Ахмедова, похороненного в Гаджигабуле, и выразил соболезнования родственникам погибшего.

Отметим, что сегодня около 12 часов в ООО "Ширванский Аразский завод" Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики произошел взрыв при сжатии промежуточного редуктора взрывчатого вещества, в результате взрыва один человек погиб, еще одна женщина получила тяжелые травмы.