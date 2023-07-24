https://news.day.az/society/1583882.html Крупный пожар в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Крупный пожар в Баку - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о возгорании на заросшей камышом открытой местности, где находятся также бытовые отходы, в районе улицы Сулеймана Ахмедова Хатаинского района города Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на место происшествия привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны министерства.
В настоящее время пожар локализован, ведутся работы по полному тушению пожара.
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