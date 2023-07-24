Крупный пожар в Баку

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о возгорании на заросшей камышом открытой местности, где находятся также бытовые отходы, в районе улицы Сулеймана Ахмедова Хатаинского района города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на место происшествия привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны министерства.

В настоящее время пожар локализован, ведутся работы по полному тушению пожара.