Эльдар Азизов прибыл на место пожара в Хатаи

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов прибыл на место пожара в Хатаинском районе.

Как передает Day.Az, глава ИВ поделился мнением о причине пожара с журналистами.

"Не хочу сказать, что это явление из-за глобального потепления. Причины пожара станут известны только после проведения экспертизы",- сказал Азизов.

Отметим, что пожар произошел на заросшей камышом открытой местности, где находятся также бытовые отходы, в районе улицы Сулеймана Ахмедова Хатаинского района города Баку. На место происшествия привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны министерства.

В настоящее время пожар локализован, ведутся работы по полному тушению пожара.