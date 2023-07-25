4 человека пострадали в результате крушения катера в Мингячевире

Четыре человека пострадали в результате крушения катера в Мингячевире.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в понедельник около 21:00 катер под управлением Самира Аллахвердиева ударилась о берег на участке реки Кура, проходящем через территорию города Мингячевир.

В результате аварии четыре пассажира катера - Байрам Аббасов, Мурад Рзаев, С.Рамазанова и один несовершеннолетний получили ранения различной степени тяжести. Их госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

В связи с фактом ведется расследование.