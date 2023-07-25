https://news.day.az/society/1583894.html 4 человека пострадали в результате крушения катера в Мингячевире
4 человека пострадали в результате крушения катера в Мингячевире
Четыре человека пострадали в результате крушения катера в Мингячевире.
Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в понедельник около 21:00 катер под управлением Самира Аллахвердиева ударилась о берег на участке реки Кура, проходящем через территорию города Мингячевир.
В результате аварии четыре пассажира катера - Байрам Аббасов, Мурад Рзаев, С.Рамазанова и один несовершеннолетний получили ранения различной степени тяжести. Их госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.
В связи с фактом ведется расследование.
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