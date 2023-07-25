https://news.day.az/society/1583901.html Очередное переселение в Лачин - еще 89 жителей вернулись в родные края - ФОТО - ВИДЕО
Очередное переселение в Лачин - еще 89 жителей вернулись в родные края - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.
Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, 25 июля очередной караван был отправлен из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город Лачин переселились еще 19 семьи - 89 человек.
Таким образом, в городе Лачин было обеспечено постоянное проживание 152 семей, то есть 591 человека.
Напомним, что 22 июля в город Лачин было переселено еще 22 семей - 79 человек.
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