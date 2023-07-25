В Азербайджане тепловоз столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие
Около 03:50 25 июля произошло столкновение принадлежащего ЗАО Азербайджанским железным дорогам тепловоза, двигающегося по направлению Барда-Евлах, с автомобилем марки Chevrolet Cruze с государственным регистрационным номером 32-ВС-687, который пытался пересечь железнодорожный переезд.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО, хотя экстренное торможение было выполнено машинистом, столкновение было неизбежным из-за короткого тормозного пути. В результате аварии пострадали водитель автомобиля и 1 пассажир, пострадавшие с помощью бригады скорой медицинской помощи доставлены в больницу.
ЗАО Азербайджанские железные дороги еще раз призвало водителей транспортных средств строго соблюдать требования статьи 44 Закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении", продолжать свое движение, уступив дорогу поезду на железнодорожных переездах.
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