Как долго продлится нестабильная погода?

Нестабильная погода в Азербайджане, сопровождаемая ветрами и осадками, сохранится до второй половины 26 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в основном, в горных и предгорных районах ожидаются переменные, грозовые дожди. В отдельных местах ливни, возможен град.

Со второй половины 26 июля осадки постепенно прекратятся, 27 июля в большинстве районов осадков не ожидается.