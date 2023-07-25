https://news.day.az/society/1583952.html Как долго продлится нестабильная погода? - ОТВЕТ
Как долго продлится нестабильная погода? - ОТВЕТ
Нестабильная погода в Азербайджане, сопровождаемая ветрами и осадками, сохранится до второй половины 26 июля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в основном, в горных и предгорных районах ожидаются переменные, грозовые дожди. В отдельных местах ливни, возможен град.
Со второй половины 26 июля осадки постепенно прекратятся, 27 июля в большинстве районов осадков не ожидается.
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