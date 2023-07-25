https://news.day.az/society/1583961.html Минздраву переданы под контроль новые учреждения - Али Асадов подписал постановление
Минздраву переданы под контроль новые учреждения - Али Асадов подписал постановление
Внесены изменения в перечень подведомственных Министерству здравоохранения Азербайджанской Республики учреждений.
Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, публичное юридическое лицо "Центр обеспечения" было зарегистрировано как новое учреждение при министерстве.
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