Минздраву переданы под контроль новые учреждения
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Внесены изменения в перечень подведомственных Министерству здравоохранения Азербайджанской Республики учреждений.

Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, публичное юридическое лицо "Центр обеспечения" было зарегистрировано как новое учреждение при министерстве.