Важная новость для студентов

С 11:00 25 июля в Азербайджане начинается прием документов на перевод студентов.

Как сообщили во вторник Day.Az в Министерстве науки и образования Азербайджана, прием документов продлится до 23:59 31 июля.

Было отмечено, что прием электронных документов по переводу студентов из вузов, расположенных в Азербайджане и за рубежом, из зарубежных вузов в вузы Азербайджана, или по смене специальности, а также по переводу студентов средних специальных учебных заведений, расположенных в Азербайджане и за рубежом, осуществляется через портал transfer.edu.az.

Лица, зарегистрировавшиеся для перевода на портале, имеют возможность выбрать учебное заведение или специальность, в которые они хотят перевестись (восстановиться). Для этого они могут отправить запрос, введя запрашиваемую информацию.

Для получения дополнительной информации доступны колл-центр "146-6" или официальный Whatsapp номер (+994 51 206 78 48) Министерства науки и образования Азербайджана.