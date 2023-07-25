Синоптики предупредили население

В результате проникновения на территорию Азербайджана холодного атмосферного фронта, движущегося с севера, установилась нестабильная, ветреная и дождливая погода.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в некоторых местах дожди носили интенсивный ливневый характер.

"В отдельных местах скорость северо-западного ветра достигала 18-22 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 28-30 м/с. Наблюдаемая ветреная и дождливая погода сохранится до второй половины 26 июля.

С 27 по 29 июля в Азербайджане ожидается стабильная погода, в большинстве районов без осадков. Днем 28 июля будет умеренный южный ветер. К концу недели вновь ожидается усиление северо-западного ветра", - отметила она.