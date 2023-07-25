В воскресенье парковка будет бесплатной

Плата за парковку транспортных средств с 22:00 до 07:00, а также по воскресеньям в будние дни взиматься не будет.

Как сообщает Day.Az, это отражено в документе "Размер платы за парковку транспортных средств", утвержденном постановлением Кабинета министров от 25 июня 2023 года и вступающим в силу с завтрашнего дня.

При этом плата будет взиматься в полном объеме, если транспортное средство припарковано более чем на 15 минут.