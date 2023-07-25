Камран Алиев рассказал о раскрытых преступлениях

Раскрыто четыре особо тяжких преступления, остававшихся нераскрытыми с прошлых лет.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев, выступая сегодня на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Он сообщил о проделанной работе и статистических показателях по основным направлениям деятельности прокуратуры.

Алиев отметил, что в первом полугодии 2023 года профессиональными следственно-оперативными мероприятиями, проведенными органами прокуратуры совместно с органами внутренних дел, государственной безопасности и пенитенциарной службы было обеспечено раскрытие четырех умышленных убийств, остававшихся нераскрытыми с прошлых лет.

"Также были раскрыты по горячим следам 20 умышленных убийств, совершенных при неясных обстоятельствах", - добавил он.