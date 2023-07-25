Арестованный минувшим днем председатель Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губад Ибадоглу переведен в Бакинский следственный изолятор № 1 Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Day.Az, Г.Ибадоглу будет содержаться в Бакинском следственном изоляторе.

Министерство внутренних дел Азербайджана на основе информации, поступившей от Министерства внутренних дел Турции, провело оперативные мероприятия против лиц, связанных с организацией FETÖ в Азербайджане. Один из пяти задержанных заявил о своей связи с Ибадоглу. На основании этого заявления в офисе Ибадоглу был проведен обыск, и обнаружены документы, имеющие важное значение для дела, в результате чего Ибадоглу был задержан.

В Наримановском районном суде города Баку состоялся судебный процесс по уголовному делу Губада Ибадоглу. На процессе под председательством судьи Вусала Гурбанова в отношении Ибадоглу была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Ему было предъявлено обвинение по статье 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой) УК АР.