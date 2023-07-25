Впервые в Баку – выставка франшиз от Franch Region

Franch Region - один из ведущих организаторов выставок франшиз в России и государствах СНГ) - впервые собирает всех стремящихся к успеху на международной выставке-конференции в одном из красивейших городов планеты - столице Азербайджанской Республики - Баку. Дата - 3 августа. Место - Sahil Hotel Baku, Block 1210, Khagani Rustamov str.

- Мы предоставляем массу актуальной информации и экспертных знаний в области франчайзинга, обсуждаем острые юридические аспекты, разбираем тренды маркетинга и продвижения. Выставка будет интересна и полезна как начинающим предпринимателям, находящимся в поиске идей для бизнеса, так и состоявшимся бизнесменам, готовым попробовать свои силы в новом направлении, как франчайзерам, готовым к расширению бизнеса, так и опытным франчайзи, настроенным дополнить бизнес. Наконец, выставка франшиз обязательно вызовет интерес у инвесторов, имеющих свободный капитал и ищущим эффективный способ его преумножить. Приходите, посмотрите, послушайте, пообщайтесь - вход для франчайзи на выставку франшиз и события в ее рамках - совершенно бесплатный, - приглашает основатель и руководитель компании "Franch Region" Кира Гофштадт.

Свои предложения для потенциальных партнеров уже готовы озвучить свыше 10 стремящихся к освоению новых рынков и расширению своего бизнеса франчайзеров. Среди них:

"Taxi Maxim" - успешно действующий в более чем 1000 городов по всему миру международный сервис заказа такси (спонсор сессии);

"BASCONI" - салон брендовой обуви и аксессуаров с высокими стандартами обслуживания покупателей (партнер выставки);

"Жизньмарт" - крупная российская сеть продуктовых магазинов "у дома";

"CDEK" - российский оператор экспресс-доставки документов и грузов по России и всему миру;

"ELIS" - франшиза магазина одежды;

"СOLIZEUM" - крупнейшая сеть киберспортивных арен в мире;

"SUPERMOM" - франшиза билингвального центра детского развития и многие другие участники выставки.

"Stardogs" - самая популярная сеть закусочной по продаже хот-догов;

"Оптимист Оптика" - федеральная сеть салонов оптики;

"Ergonova" - всё для здоровой жизни - массажное оборудование, тренажёры;

- В чем плюсы бизнеса по франшизе? Франчайзер расширяет свое присутствие на новых рынках, причем с минимальными затратами. Компании партнеры и сами заинтересованы в успехе, а потому активно пользуются опытом "старшего партнера", повышая тем самым и его доход. При этом местный бизнес, решивший войти под крыло сильного бренда, прекрасно знает местные особенности предпринимательства, и это идет на пользу обеим сторонам договоренностей. Ну а франчайзи в обмен на плату получают несомненное преимущество перед конкурентами, стартующим с ноля, ведь в их распоряжении готовый бизнес-план, уже успешно опробованный на других территориях, - отмечает Кира Гофштадт.

Список участников продолжает расти. Ознакомиться с актуальным перечнем компаний, подтвердивших свое участие в выставке-конференции франшиз, можно на сайте Franch Region.

Там же можно найти календарь предстоящих событий и узнать на каких темах планируют сосредоточиться эксперты спецпроекта Franch Region - "Академия франчайзинга". Так, сооснователь TopFranchise, автор книги "Вырасти с франшизой", эксперт по экспорту через франчайзинг Василь Газизуллин намерен подсветить "Масштабирование через франчайзинг". О том, "Почему мы не можем брендировать в Азербайджане? Азербайджанский франчайзинговый рынок, право франчайзинга" расскажет генеральный директор DKagency. С 2004 года консультант и предприниматель в сфере франчайзинга Доган Томрис. Руководитель Центра Франчайзинга Азербайджана, автор книги "Франчайзинг- как альтернативный модель бизнес развитие", спикер международного каспийского франчайзинг форума, региональный партнер BeBoss.ru в Азербайджане Эльнур Исламов готов поделиться опытом по вопросу "Франчайзинг как модель бизнеса: возможности и выгоды для азербайджанских предпринимателей". И это - только маленькая часть планируемых к обсуждению тем.

Статус и значимость события подчеркивается тем, что выставка франшиз состоится при поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ). Предстоящее событие уже вызвало немалый интерес у представителей СМИ. Информационными партнерами выставки-конференции станут интернет-издание о людях и событиях во внешнеэкономической деятельности - "Горизонт событий", международный радиоканал "Radio TMB" и самое ритмичное радио в Азербайджане "DFM".