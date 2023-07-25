https://news.day.az/society/1584093.html Изменен скоростной режим еще на одной улице Баку
Изменен скоростной режим еще на одной улице Баку
На еще одной улице Баку снижен скоростной режим.
Как сообщает Day.Az в Агентстве наземного транспорта, с 25 июля скоростной режим на ул. Юсифа Везира Чемензаминли будет снижен с 60 км/ч до 50 км/ч.
"Просим водителей соблюдать скоростной режим для обеспечения безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.
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