https://news.day.az/society/1584097.html Пожар в Хатаинском районе
Пожар в Хатаинском районе
В Центр Управления кризисными ситуациями Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила предварительная информация о пожаре на открытой местности у моря в Хатаинском районе Баку.
По информации, предоставленной Day.Az МЧС, по вызову были задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время ведется тушение пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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