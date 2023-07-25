Пожар в Хатаинском районе

В Центр Управления кризисными ситуациями Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила предварительная информация о пожаре на открытой местности у моря в Хатаинском районе Баку.

По информации, предоставленной Day.Az МЧС, по вызову были задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время ведется тушение пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.